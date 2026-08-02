Гигин заявил, что миграционный кризис в Испании рукотворно созданный Гигин: кризис с мигрантами в Испании – рукотворный

Москва2 авг Вести.Миграционный кризис в Испании рукотворно созданный. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Кризис миграционный, который возник, вообще-то он рукотворно созданный … Накануне в Испании приняли закон, который, в общем, либерализовал многие миграционные процессы, и народ туда ломанулся просто. То есть они сами все сделали, не просчитали, это к вопросу о том, кто там находится у власти в Европе сказал он

Также Гигин добавил, что мигранты в Европу идут по абсолютно объективным причинам.

Это социальные причины, бедность в их странах. Причем бедность, созданная европейскими колонизаторами когда-то. Это войны, которые были развязаны. И наконец-то приглашение, которое не только несчастная Ангела Меркель, ее там демонизировали, а многие европейские политики говорили: "Приходите к нам, приходите, мы вас всех переварим, всех примем" отметил депутат

Ранее политолог-международник Андрей Кортунов заявил, что наплыв мигрантов в городе Сеута ставит под вопрос будущее премьер-министра Испании Педро Санчеса.