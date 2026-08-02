Эксперт прогнозирует ужесточение миграционных правил для россиян в Испании Кортунов прогнозирует ужесточение миграционных правил для россиян в Испании

Москва2 авг Вести.Испания может ужесточить миграционные правила для россиян, которые сейчас находятся на территории королевства. Такой прогноз политолог-международник Андрей Кортунов сделал ИС "Вести", комментируя миграционный кризис в стране.

Эксперт считает, что вопрос о выдворении россиян не встанет.

А вот ужесточение правил, причем очень существенных для наших соотечественников, не только наших, но наших в том числе. Банковское обслуживание, предоставление кредитов, возможность регистрации и так далее, - вот здесь, я думаю, возможны дальнейшие шаги по ухудшению положения наших переселенцев и наших граждан, которые там находятся. Но все-таки Испанию… трудно сравнивать со странами Балтии или с Польшей. В этом смысле каких-то явных антироссийских настроений в Испании значительно меньше сказал он

Ранее Кортунов заявлял, что наплыв мигрантов в Сеуте ставит под вопрос будущее премьер-министра Испании Педро Санчеса.