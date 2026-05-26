Москва26 мая Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может стать причиной "новых злодеяний", если он не будет служить общему благу. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в социальной сети X.

В понедельник папа Римский Лев XIV выпустил свою первую энциклику Magnifica Humanitas, посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Этот документ стал первым программным обращением понтифика после его вступления в должность. В документе подчеркивается необходимость сохранить человеческое достоинство перед лицом стремительного технологического прогресса.

По словам Санчеса, энциклика понтифика обращена "ко всем нам".

ИИ не нейтрален, а цифровая власть может привести нас к новым злодеяниям, если не будет направлена на общее благо написал Санчес

Глава правительства Испании охарактеризовал энциклику Папы как "защиту мира, человеческого достоинства и многосторонности".