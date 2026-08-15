Москва15 авг Вести.Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

По ее словам, правительство во время наплыва нелегалов в город бездействовало. В то же время в регионе до сих пор сохраняется четвертый уровень террористической угрозы.

Санчес — безответственный предатель. Границы Испании должны быть защищены. Безопасность испанцев не подлежит обсуждению написала Аюсо в соцсети Х

Накануне в Марокко усилили меры безопасности в городе Танжер и провинции Фахс-Анджра после призывов к массовой нелегальной миграции в испанский город Сеута. В Фахс-Анджре подразделения Королевской жандармерии Марокко повысили уровень оперативной готовности и развернули блокпосты на дорогах.