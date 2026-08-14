Марокко ввело полицию и жандармов в Танжер из-за ситуации вокруг Сеуты Марокко усилило меры безопасности из-за призывов переходить границу с Сеутой

Москва14 авг Вести.Марокко усилило меры безопасности в городе Танжер и провинции Фахс-Анджра после призывов к массовой нелегальной миграции в испанский город Сеута, сообщило издание Alyaoum24.

В Фахс-Анджре подразделения Королевской жандармерии Марокко повысили уровень оперативной готовности, развернули блокпосты на дорогах. В усиление им приданы дополнительные сотрудники и материально-технические средства.

[В Танжере] усилено присутствие сотрудников национальной полиции, Королевской жандармерии, вспомогательных сил, местных властей и представителей администрации, особенно в районе автовокзала, железнодорожного вокзала и стоянок больших такси. Кроме того, усилен контроль на полицейских постах, въездах в город и выездах из него говорится в публикации

Также правоохранители продолжают мониторинг контента в соцсетях, содержащего призывы к нелегальному проникновению на испанскую территорию.

Ранее МВД Марокко сообщило о задержании группы лиц, призывавшей марокканцев массово переходить границу с Сеутой. Параллельно с этим власти королевства начали строить на границе с городом 4-метровую стену.

По оценке мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, в Сеуте все еще остаются от 8 до 11 тысяч нелегальных мигрантов.