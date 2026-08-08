В Сеуте разместили около 2 тысяч военных на фоне угрозы наплыва мигрантов

Испания усилила безопасность в Сеуте на фоне ожидания нового наплыва мигрантов В Сеуте разместили около 2 тысяч военных на фоне угрозы наплыва мигрантов

Москва8 авг Вести.Испанские власти усилили меры безопасности в анклаве Сеута на фоне возможного повторения ситуации с массовым прибытием нелегальных мигрантов, в городе уже находятся около 300 сотрудников полиции и 2 тысяч военнослужащих, сообщает газета 20minutos.

По данным издания, МВД и Минобороны Испании постепенно наращивают численность сил в Сеуте. Правоохранительные органы заявили о готовности к возможным новым происшествиям.

Поводом к усилению мер безопасности стали распространяющиеся в социальных сетях призывы к новому массовому прибытию мигрантов в Сеуту 15 августа.

В конце июля испанский анклав столкнулся с волной нелегальной миграции из Марокко. Испанские власти сообщили о значительном числе попыток проникновения мигрантов на территорию анклава.

СМИ указывали, что мигранты стали штурмовать испанскую Сеуту после провокационных постов в соцсетях. Сейчас анонимы в соцсетях снова подстрекают потенциальных мигрантов на новый массовый переход в Сеуту.