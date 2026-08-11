Москва11 авгВести.Марокканские власти устанавливают преграду высотой до четырех метров в зоне автономного города Сеута для предотвращения нового наплыва беженцев из Северной Африки. Об этом пишет портал The Maghreb Times.
По информации издания, стена строится всего в нескольких километрах от города. Там она должна перекрыть пограничный переход Баб-Себта, ведущий непосредственно в Сеуту.
Кроме того, местные власти повысили уровень готовности во Фнидеке и окрестностях Сеуты. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы дать возможность местной жандармерии "больше пространства для пресечения незаконной миграции".
Ранее сообщалось, что в анклаве Сеута все еще находятся от 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко.