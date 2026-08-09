Власти Сеуты: от 8 до 11 тыс. мигрантов из Марокко остались в анклаве

В испанской Сеуте назвали число мигрантов из Марокко, оставшихся в анклаве Власти Сеуты: от 8 до 11 тыс. мигрантов из Марокко остались в анклаве

Москва9 авг Вести.Ситуация в испанской Сеуте на фоне массового прибытия мигрантов все еще не нормализовалась, в анклаве все еще находятся от 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко, заявил мэр-президент Хуан Хесус Вивас. Его видеообращение опубликовало агентство Europa Press в соцсети X.

Власти [Испании] утверждают, что в Сеуте осталось 2500 человек (мигрантов. - Прим. ред.). Предварительные данные показывают, что осталось от 8 до 11 тысяч заявил Вивас

В конце июля испанский анклав столкнулся с волной нелегальной миграции из Марокко. Испанские власти сообщили о значительном числе попыток проникновения мигрантов на территорию Сеуты: по их данным, прибыли около 72 тысяч мигрантов, но 70 уже вернулись. В свою очередь в Марокко заявляли, что в испанский анклав смогли попасть около 40 тысяч человек.

СМИ сообщили, что мигранты стали штурмовать Сеуту после провокационных постов в соцсетях. По данным некоторых изданий, анонимы в соцсетях снова подстрекают людей на новый массовый переход в Сеуту. Испания усилила безопасность в Сеуте на фоне ожидания нового наплыва мигрантов.