МВД Марокко сообщило о задержании лиц, подстрекавших к переходу границы с Сеутой

В Марокко задержали людей, подстрекавших к массовому переходу границы с Испанией МВД Марокко сообщило о задержании лиц, подстрекавших к переходу границы с Сеутой

Москва12 авг Вести.Марокканские правоохранители задержали группу лиц, причастную к распространению призывов к массовому переходу границы с испанским городом Сеута на побережье Африки. Об этом сообщило МВД Марокко.

Марокканская сторона приняла все необходимые меры для пресечения любых попыток незаконного перехода и задержания всех, кто стремится принять в них участие, а также для противодействия злоумышленникам, распространяющим подобные призывы, подчеркнули в ведомстве.

В этом контексте власти задержали группу лиц, подозреваемых в подстрекательской деятельности. В отношении них проводится судебное расследование под надзором компетентной прокуратуры цитирует МВД Марокко издание Akhbarona

В ведомстве напомнили, что проблема нелегальной миграции не может быть решена силами одной стороны, и в этой связи призвали власти Испании взять на себя свою часть ответственности и выполнять обязательства, взятые в рамках договоров с Марокко по миграционному контролю.

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что в городе остаются от 8 до 11 тысяч нелегальных марокканских мигрантов. На фоне кризиса власти Марокко начали строить на границе с городом 4-метровую стену.

Сеута столкнулась с волной нелегальной миграции из Марокко в конце июля. По данным властей Испании, на территорию города проникли 72 тысячи мигрантов. Марокканская сторона утверждает, что в анклав смогли пробраться около 40 тысяч человек.