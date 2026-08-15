Москва15 авгВести.Марокканская полиция арестовала 111 мигрантов, которые желали проникнуть в испанский город Сеута. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Уточняется, что полиция применила против групп мигрантов, собравшихся в 3 км от испанской границы, слезоточивый газ.
Марокканская полиция задержала в субботу по меньшей мере 111 человек при попытке проникнуть в испанский североафриканский анклав Сеута… Источник в Министерстве внутренних дел Марокко сообщил Reuters, что среди задержанных – 109 мигрантов из стран Африки к югу от Сахары и два гражданина Марокко, арестованных в Фнидеке или его окрестностях – марокканском городе напротив Сеутыговорится в публикации
Ранее издание Alyaoum24 сообщило, что Марокко усилило безопасность в городе Танжер и провинции Фахс-Анджра на фоне распространения в сети призывов нелегально переходить границу Марокко с Испанией.