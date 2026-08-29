Москва29 авг Вести.Жена народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова пыталась стимулировать мужа разводом, чтобы он писал песни о любви. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

У меня любимая песня [Газманова] – это которая крайняя про любовь "Слова – это просто ветер". Я просто шантажировала его, чтобы он начал опять писать песни про любовь. Даже сказала, что тогда, чтобы его впечатлить, могу с ним развестись. Даже так его стимулировала. И я очень люблю песню "Баядера", потому что я танцую, а там как раз про храмовую танцовщицу. "Единственная" – это святое, но это уже песня, которая посвящена практически всем-всем женщинам