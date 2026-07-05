Буланова призналась, что только сейчас прочувствовала, что значит "быть замужем" Буланова о семейной жизни: я наконец впервые отпустила руль "Камаза"

Москва5 июл Вести.Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова в своем третьем браке впервые по-настоящему ощутила, что значит "быть замужем".

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Она рассказала, что впервые в жизни ощутила такую поддержку в лице третьего мужа Валерия Руднева, смогла по-настоящему отказаться от привычки все держать под контролем. Это было для нее совершенно новым опытом, словно она, всю жизнь водившая тяжелый грузовик, наконец-то позволила другому взять управление.

Я благодарна Валериным родителям, потому что они действительно воспитали настоящего мужчину. Это выражение - "быть замужем" - я настолько ощущаю, как никогда. Вот это плечо, на которое можно опереться, я, наверное, впервые за всю жизнь действительно отпустила бразды правления, руль "Камаза", который я всю жизнь везла. И сейчас могу позволить себе быть слабой. Потому что только с сильным мужчиной, каким является Валера, можно себе такое позволить. Я знаю, что он меня любит. Надеюсь, что это будет всегда, что он меня уважает, он уважает мою работу и все, что связано со мной рассказала Буланова

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в книгу рекордов России за наибольшее количество песен, записанных в дуэтах в РФ. Как сообщается на официальном сайте книги рекордов России, певица записала 114 треков с коллегами.