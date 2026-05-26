Татьяна Буланова заявила, что не выходит на сцену без талисмана - украшения

Татьяна Буланова рассказала, без какого талисмана не выходит на сцену Татьяна Буланова заявила, что не выходит на сцену без талисмана - украшения

Москва26 мая Вести.Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что перед выступлениями всегда надевает старинное украшение. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

По словам певицы, у нее много талисманов на удачу.

Я всегда перед большими концертами и выступлениями надеваю одно кольцо, которое мне передалось от моих старших рассказала Буланова

По мнению певицы, благодаря кольцу она лучше раскрывается на сцене.

Кроме того, Татьяна Буланова сообщила журналистам еще об одной традиции, которой она придерживается. По рассказу певицы, она всегда выходит на сцену с левой ноги, потому что, по ее опыту, если выйти с правой, то возникают "нежеланные последствия".

Артистка также добавила, что проверяла на себе некоторые приметы и пришла к выводу, что они работают.

В прошлом году стало известно, что Татьяна Буланова попала в "Книгу рекордов России" за наибольшее количество песен, записанных в дуэтах в стране.