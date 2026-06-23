Певица Глюкоза рассказала, что уже не представляет свою жизнь без любимого мужа

"Секс - не самое важное": Глюкоза раскрыла секреты крепкого брака Певица Глюкоза рассказала, что уже не представляет свою жизнь без любимого мужа

Москва23 июн Вести.Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о своих секретах крепкого брака. Своими комментариями артистка поделилась в подкасте "Правило 34".

В июне 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Она познакомилась с ним в 18-летнем возрасте, когда заснула в самолете на его месте, а он не стал ее будить. В 2007-м в браке родилась дочь Лидия (выступает под псевдонимом Ray!), в 2011-м – дочь Вера. Также у мужа Глюкозы есть сын от первого брака.

По словам артистки, в последние два года она была погружена в свою карьеру и поиск себя, поэтому уделяла семье мало внимания. Но супруг, как сказала Глюкоза, ревнует ее "к вниманию" и хотел бы проводить вместе больше времени. После своего 40-летия, которое наступило 7 июня, певица планирует переключиться и больше времени проводить "с любимым".

Артистка также рассказала, что не может сказать, что ревнует мужа, но может поинтересоваться, куда и с кем он идет. По словам Глюкозы, если она будет испытывать ревность, для нее это знак, что отношения вряд ли могут быть продолжены.

По словам Глюкозы, она очень счастлива, что ей "попался такой крутой чувак". Певица назвала мужа семейным человеком, который безумно любит ее такой, какая она есть, и их детей. Артиста уточнила, что муж "в полном кайфе" от ее образов и любит ее перевоплощения.

По мнению исполнительницы хитов "Невеста" и "Танцуй, Россия", в отношениях главное – пройти кризисы и не разойтись "на самом пике". Глюкоза считает, что в паре нужно дать возможность партнеру "пережить какие-то моменты", а также "подтянуть", "дать руку помощи"; также она указала на важность разговаривать.

Артистка уточнила, что в 2019 в ее браке был кризис, но они с мужем остались вместе, потому что им "страшно друг без друга". Глюкоза уточнила, что боится потерять мужа и не знает, как быть без него, потому что для нее это уже "целая жизнь".

Мне хорошо с этим мужчиной, и я чувствую себя в безопасности. Это одна из самых [важных] вещей у женщины. Секс - это важно, это все прекрасно, но не самое важное сказала Глюкоза

Певица также рассказала, что в настоящее время у них с супругом новый, интересный период, потому что их дети вырастают.