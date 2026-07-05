Москва5 июл Вести.Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова поделилась, что для нее брак – величина постоянная. Она трижды выходила замуж за ярких мужчин, и каждый из этих союзов принес ей ценный жизненный опыт.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Путь Татьяны Булановой к славе начался под крылом ее первого мужа Николая Тагрина – композитора и продюсера. Их союз, скрепленный в 1992 году и продлившийся тринадцать лет, подарил им сына Александра. Именно Тагрин стал тем архитектором, что выстроил фундамент ее музыкальной карьеры, придумав группу "Летний сад" и открыв имя Булановой для миллионов слушателей по всему СНГ.

Мне очень много дал мой первый муж. И его отношение ко мне, возможно, сформировало мое видение себя, так сказать, в искусстве. Он придумал группу "Летний сад". Он писал первые песни, он делал первые аранжировки, договаривался с редакторами телевизионными, чтобы нас показали, потому что тогда не было интернета, и без телевидения не добьешься популярности рассказала Буланова

Чувство долга и благодарности перед человеком, который так много для нее сделал, делало для артистки мучительным и сложным известие о ее новой любви.

Я влюбилась. А я как честный человек все рассказала, потому что совершенно неприемлема мне эта ипостась любовницы, мне кажется, это пошло. Поэтому я честно призналась, что я влюбилась в другого человека. Коля не ожидал, и у нас был долгий тогда разговор. И он правильно себя повел. Это честнее, как бы и правильнее, наверное. Ну так случилось, ну что поделать? Я сама от этого страдала очень, Да, Коля очень переживал тогда, это действительно было тяжело, но зато сейчас он счастлив, у него четвертая жена уже, двое детей прекрасных, поэтому все хорошо. И, возможно, нужно было ему как бы вот это пережить, чтобы у него замечательная дочка появилась, о которой он всегда мечтал. Поэтому, в общем, я считаю, что он сейчас счастливый человек. И, возможно, даже счастливее, чем был со мной рассказала Буланова

Причиной расставания Татьяны Булановой с Николаем Тагриным стал ее новый избранник – экс-футболист ЦСКА, "Зенита", а также сборной России Владислав Радимов. Однако прожив непростые 11 лет, брак закончился разводом. От этого союза родился сын Никита.

Я решилась на развод. Мы прожили 11 лет, и не все было плохо, было и много хорошего, очень много хорошего было. Досадно, что мы не общаемся сейчас. Потому что я не люблю с кем-то находиться в состоянии какого-то конфликта абсолютно. У меня никаких претензий к нему нет, я надеюсь, что у него тоже ко мне. Нет, это не значит, что я хотела с ним возобновить отношения, я говорю про общение. В общем, он был в моей жизни, и спасибо ему большое за это вспоминала Буланова

Лишь в третьем браке Татьяна нашла истинное женское счастье. Это произошло в 2019 году, когда она встретила Валерия Руднева, бывшего профессионального теннисиста и предпринимателя. В 2023 году они поженились, и теперь Буланова рассматривает возможность венчания, поскольку ее супруг выразил такое желание.

Валера мечтает о венчании. Я понимаю прекрасно, что если я дам клятву, то уже как что бы ни происходило в жизни, уже это навсегда. Это в первый раз. Я могла бы быть Тагриной, могла быть Радимовой, но я думаю, что я поменяю фамилию - Татьяна Руднева. Вот это плечо, на которое можно опереться, я, наверное, впервые за всю жизнь действительно ощутила. Я знаю, что он меня любит. Надеюсь, что это будет всегда, что он меня уважает, он уважает мою работу и все, что связано со мной. Он - первый мой ценитель и когда я ему какие-то ставлю новые песни, он, как правило, угадывает, пойдет песня эта или нет - интуитивно чувствует рассказала Буланова

Артистка и подруга Татьяны Булановой Анна Семенович, выступившая в роли свахи, поделилась наблюдениями о том, как супруг Татьяны Булановой относится к ее творчеству.

Он вообще ценит, он настолько в восторге, что пишет мне, когда Таня в Санкт-Петербурге: "Моя-то собрала вообще все битком, люди стулья подставляют". Он так гордится! Для него это так ценно, это так круто вообще! Очень, очень, очень гордится Татьяной рассказала Семенович

Ранее она рассказала, как состоялось знакомство заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой с ее будущим мужем, бывшим профессиональным теннисистом и предпринимателем Валерием Рудневым.