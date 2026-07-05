"В 50 лет учить, что с мужиком делать? Брать!" – Семенович дала совет Булановой

"Мужика надо брать!" - рекомендация Семенович для Булановой "В 50 лет учить, что с мужиком делать? Брать!" – Семенович дала совет Булановой

Москва5 июл Вести.Певица, актриса, телеведущая Анна Семенович поделилась воспоминаниями о том, как она дала совет своей подруге Татьяне Булановой проявлять большую решительность в отношениях с Валерием Рудневым, с которым она ранее их познакомила.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Как вспоминает Семенович, уже на следующий день после знакомства с Валерием Рудневым Татьяна Буланова позвонила ей, не зная, как поступить. Подруга тогда дала ей совет, который оказался судьбоносным, ведь благодаря ему Буланова обрела семейное счастье.

Она мне позвонила, на следующий день и говорит: "Хороший парень, такой умный, такой добрый. Ань, ну что мне с ним делать?" — я говорю: "Как что? Тебя что, в 50 лет учить, что с мужиком делать? Брать и делать!" – так и сказала ей вспоминала Семенович

Ранее она рассказала, как состоялось знакомство заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой с ее будущим мужем, бывшим профессиональным теннисистом и предпринимателем Валерием Рудневым, в котором главную скрипку сыграла Анна Семенович.