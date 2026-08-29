Газманов рассказал, чем вдохновился для написания песни "Путана" Газманов поделился, чем вдохновился для написания песни "Путана"

Москва29 авг Вести.На написание песни "Путана" народного артиста России Олега Газманова вдохновил ужин в ресторане. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Певец напомнил, что написал эту песню в 1984 году.

У меня был мой один родственник, такой серьезный человек, пригласил меня покушать в … крутейший ресторан. Я прихожу, мы садимся, и тут заходят две такие девушки, они идут к нашему столику и садятся. Я ему шепчу: "А что это такое?" Он говорит: "У меня сейчас переговоры, мой приятель любит, чтобы было украшение стола". У меня сразу: "Ты служишь украшением стола. Меня стрелял душман, а ты свой божий дар сменила на ночное ремесло" сказал Газманов

Также он добавил, что эта песня "неубиваемая" и на концертах артиста часто просят ее исполнить.

И один раз говорю: "Какую хотите песню: "Путану" или "Единственную?". Из этого теста я понял, что человек так устроен, что душа, наверное, просит шампанское и апельсины, а тело просит водки и огурцов сказал он

Ранее жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова призналась, что пыталась стимулировать мужа разводом, чтобы он писал песни о любви.