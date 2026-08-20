Москва20 авгВести.Певица Алла Пугачева теряет недвижимость в России. Государство лишило ее права на владение землей у ее дома в Солнечногорском районе. Об этом сообщило издание StarHit.
Певица незаконно распоряжалась прибрежной зоной и водоохранной территорией, примыкающей к своему участку в Солнечногорске. Государство лишило звезду права на владение землейговорится в публикации
Речь идет об участке площадью 1700 квадратных метров, который примыкает к даче на первой линии Истринского водохранилища. Выяснилось, что земля присвоена незаконно – водный объект и береговая полоса являются зоной общего пользования.
Сейчас певица может лишиться и самого дома – трехэтажного особняка площадью 760 "квадратов" с шестью спальнями, СПА, бассейном и кинозалом. Усадьбу долго пытались продать – цену снижали с 225 до 99-110 миллионов рублей, но покупателей так и не нашлось.
Особняк расположен в деревне Малые Бережки, в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. На участке есть зона барбекю, детская площадка и отдельный домик для персонала.