Аллу Пугачеву лишили права на землю рядом с ее дачей на Истринском водохранилище

Алла Пугачева лишилась права на землю у поместья на Истринском водохранилище Аллу Пугачеву лишили права на землю рядом с ее дачей на Истринском водохранилище

Москва20 авг Вести.Певица Алла Пугачева теряет недвижимость в России. Государство лишило ее права на владение землей у ее дома в Солнечногорском районе. Об этом сообщило издание StarHit.

Певица незаконно распоряжалась прибрежной зоной и водоохранной территорией, примыкающей к своему участку в Солнечногорске. Государство лишило звезду права на владение землей говорится в публикации

Речь идет об участке площадью 1700 квадратных метров, который примыкает к даче на первой линии Истринского водохранилища. Выяснилось, что земля присвоена незаконно – водный объект и береговая полоса являются зоной общего пользования.

Сейчас певица может лишиться и самого дома – трехэтажного особняка площадью 760 "квадратов" с шестью спальнями, СПА, бассейном и кинозалом. Усадьбу долго пытались продать – цену снижали с 225 до 99-110 миллионов рублей, но покупателей так и не нашлось.

Особняк расположен в деревне Малые Бережки, в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. На участке есть зона барбекю, детская площадка и отдельный домик для персонала.