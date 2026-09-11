Пугачева сообщила о первой поездке в Турцию с иноагентом Галкиным

Пугачева впервые приехала в Турцию вместе с мужем-иноагентом Пугачева сообщила о первой поездке в Турцию с иноагентом Галкиным

Москва11 сен Вести.Певица Алла Пугачева впервые приехала в Турцию. Сейчас артистка находится в Стамбуле вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ).

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) Максим Галкин опубликовал видео, на котором поинтересовался впечатлениями Аллы Пугачевой от города.

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Певица покинула Россию в октябре 2022 года. В ноябре 2023-го она совершила краткосрочный визит на родину, после чего вновь уехала за границу.

Накануне стало известно, что Галкин отдохнул в Бразилии без своей супруги. На отпуск он потратил около 3 миллионов рублей.