Россиянку оштрафовали на 180 тыс. руб. за несанкционированную экскурсию в Турции

Россиянку оштрафовали за несанкционированную экскурсию в мечети Стамбула Россиянку оштрафовали на 180 тыс. руб. за несанкционированную экскурсию в Турции

Москва8 сен Вести.Россиянку оштрафовали на 180 тысяч рублей за экскурсию в мечети Стамбула без лицензии гида. Об этом сообщает Baza.

В публикации говорится, что туристка из Набережных Челнов Дина Валиева находилась в компании семи подруг во время прогулки по Стамбулу. Девушки зашли в мечеть Сулеймание, где привлекли внимание местной полиции.

По словам Дины, она лишь рассказывала своим подругам об истории мечети. Однако полицейские заподозрили ее в правонарушении. Они задали ей вопросы о целях визита в Турцию и проверили сумку туристки. Полицейские предупредили ее, что право на проведение экскурсий имеют лишь лицензированные гиды, и отпустили девушку.

Через несколько месяцев, во время следующего визита в страну, Дина узнала, что ей выписали штраф за несанкционированную экскурсию. Россиянке пришлось его оплатить для оформления ВНЖ в Турции.

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