Москва8 сенВести.Россиянку оштрафовали на 180 тысяч рублей за экскурсию в мечети Стамбула без лицензии гида. Об этом сообщает Baza.
В публикации говорится, что туристка из Набережных Челнов Дина Валиева находилась в компании семи подруг во время прогулки по Стамбулу. Девушки зашли в мечеть Сулеймание, где привлекли внимание местной полиции.
По словам Дины, она лишь рассказывала своим подругам об истории мечети. Однако полицейские заподозрили ее в правонарушении. Они задали ей вопросы о целях визита в Турцию и проверили сумку туристки. Полицейские предупредили ее, что право на проведение экскурсий имеют лишь лицензированные гиды, и отпустили девушку.
Через несколько месяцев, во время следующего визита в страну, Дина узнала, что ей выписали штраф за несанкционированную экскурсию. Россиянке пришлось его оплатить для оформления ВНЖ в Турции.
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