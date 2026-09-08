Во Владимире задержан подозреваемый в краже из музея ложки писателя Ерофеева

Задержан подозреваемый в краже из музея ложки писателя Ерофеева Во Владимире задержан подозреваемый в краже из музея ложки писателя Ерофеева

Москва8 сен Вести.Во Владимире задержали туриста из Нижнего Новгорода, подозреваемого в краже из музея ложки писателя Венедикта Ерофеева. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На допросе фигурант заявил, что летом 2026 года был во Владимире и посетил Музей Ложки, где увидел экспонат — ложку одного из его любимых писателей Венедикта Ерофеева. Тогда мужчина решил украсть предмет: для этого он оценил обстановку, для отвлечения внимания сделал несколько фотографий ложки на смартфон и положил ее в рукав. Позднее сотрудники владимирской полиции сняли его с поезда и доставили в отдел.

В содеянном раскаиваюсь. Данный предмет представляет для меня культурную и историческую ценность, не материальную. Я похищал ее не с целью продажи …, это для моей частной коллекции сказал нижегородец, видео с которым опубликовано в канале Волк в мессенджере МАХ

Экспонат изъят и будет возвращен в музей.

Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.