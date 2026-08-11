Москва11 авгВести.Кунцевский районный суд города Москвы признал виновным Алексея Афанасьева, обвиняемого в мошенничестве. В схеме были задействованы предметы особого культурного значения, о чем сообщает СКР.

Артефакты в результате расследования были обращены в пользу государства.

Афанасьеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбываем в исправительной колонии общего режима

написано в сообщении Следкома

Отмечается, что мужчина представлялся перед двумя своими жертвами высокопоставленным должностным лицом органов власти и сотрудником спецслужб.

Под разными предлогами он обманом выманил у них более 70 миллионов рублей, часть из которых обещал потратить на выкуп культурных ценностей. В итоге 24 археологических предмета были у него изъяты.

Позже они были переданы на музейное хранение.