Москва11 авгВести.Кунцевский районный суд города Москвы признал виновным Алексея Афанасьева, обвиняемого в мошенничестве. В схеме были задействованы предметы особого культурного значения, о чем сообщает СКР.
Артефакты в результате расследования были обращены в пользу государства.
Афанасьеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбываем в исправительной колонии общего режиманаписано в сообщении Следкома
Отмечается, что мужчина представлялся перед двумя своими жертвами высокопоставленным должностным лицом органов власти и сотрудником спецслужб.
Под разными предлогами он обманом выманил у них более 70 миллионов рублей, часть из которых обещал потратить на выкуп культурных ценностей. В итоге 24 археологических предмета были у него изъяты.
Позже они были переданы на музейное хранение.