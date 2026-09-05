Эксперт Дегтярев: в коллекциях богачей ЕС могут быть похищенные экспонаты

Похищенные экспонаты из музеев ЕС могут быть в частных коллекциях Эксперт Дегтярев: в коллекциях богачей ЕС могут быть похищенные экспонаты

Москва5 сен Вести.Украденные из музеев ценные экспонаты могут быть в частных коллекциях, заявил ИС "Вести" коллекционер Юрий Дегтярев.

По его словам, воровство предметов искусства из музеев осуществляется злоумышленниками по заказу.

У вещи, которую своровали, точно есть покупатель и наверняка он даже внес аванс. И если мы сделаем выборку сотни самых богатых людей в Европе и неожиданно нагрянем к ним с поисками, то мы найдем не только пропавший предмет, но еще кучу вещей, которые десятилетия, а то и столетия находятся в розыске заявил он

Ситуацию усугубляет то, что в европейских музеях слабая система безопасности.

Европейские музеи после Второй мировой войны делали акцент на том, чтобы музей был доступен для всех. И поэтому они пренебрегли некоторыми законами безопасности. Криминальный мир не дремлет, они видят, что искусство очень плохо защищено, но это очень хороший актив рассказала искусствовед Карина Гуляева-Гарбер

В Европе наблюдается волна краж предметов искусства из музеев.

В октябре 2025 года преступники средь бела дня ограбили Лувр – главный музей Франции. За несколько минут разбили витрины и вынесли восемь предметов из коллекции французской короны. Ущерб — около 88 млн евро; драгоценности до сих пор не найдены.

В июле 2026 года во Франции трое преступников в масках вынесли десятки исторических украшений стоимостью 4,5 миллиона евро.

15 августа из музея итальянской Мессины похитили части "Полиптиха Святого Григория" 1473 года. Стоимость полотна эксперты оценивают в 70 миллионов евро.

27 августа в испанской Вильене за четыре минуты похитили практически все экспонаты "Сокровища Вильены" — уникальной коллекции бронзового века.

В тот же день в венском Музее прикладного искусства два мужчины вошли в здание, после чего разбили молотком стекло витрины и похитили колье с 673 бриллиантами. Украшение было создано ювелирным домом Van Cleef & Arpels для египетской королевы Назли и связано с королевской семьей Египта.