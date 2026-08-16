Москва16 авгВести.Четыре бесценные работы художника Антонелло да Мессина украдены из Регионального музея (MuMe) на острове Сицилия. Об этом заявила дирекция учреждения.
Уточняется, что злоумышленникам удалось отключить систему сигнализации и взломать двустороннюю панель, за которой хранилась одна из картин.
Воры смогли забрать три из пяти панелей полиптиха Сан-Грегорио. Произведение сильно пострадало, в том числе после землетрясения 1908 года и его неоднократно реставрировали. Также злоумышленники забрали картину с изображением Богоматери и Христа.
Ранее неизвестные злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции. Украдены порядка 20 украшений.