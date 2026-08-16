Из музея Сицилии похитили работы художника Возрождения Антонелло да Мессина

Из музея на Сицилии украли четыре работы эпохи Возрождения Из музея Сицилии похитили работы художника Возрождения Антонелло да Мессина

Москва16 авг Вести.Четыре бесценные работы художника Антонелло да Мессина украдены из Регионального музея (MuMe) на острове Сицилия. Об этом заявила дирекция учреждения.

Уточняется, что злоумышленникам удалось отключить систему сигнализации и взломать двустороннюю панель, за которой хранилась одна из картин.

Воры смогли забрать три из пяти панелей полиптиха Сан-Грегорио. Произведение сильно пострадало, в том числе после землетрясения 1908 года и его неоднократно реставрировали. Также злоумышленники забрали картину с изображением Богоматери и Христа.

Ранее неизвестные злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции. Украдены порядка 20 украшений.