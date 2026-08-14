В Италии нашли украденные шедевры Ренуара, Матисса и Сезанна Итальянские карабинеры нашли похищенные картины Ренуара, Матисса и Сезанна

Москва14 авг Вести.Карабинеры Италии сообщили об обнаружении трех произведений искусства Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, которые были украдены весной из музея Fondazione Magnani Rocca в Траверсетоло.

Картины нашли в ходе обысков, проводившихся сотрудниками провинциального командования Пармы совместно с подразделением по защите культурного наследия. Следственные мероприятия продолжаются.

Самым дорогим из произведений стала работа Сезанна в смешанной технике, карандаш и акварель, под названием Tasse et plat de cerises ("Чашка и блюдо с вишней"), которая оценивается примерно в шесть миллионов евро. Картина Ренуара Les Poisson ("Рыбы") с подписью художника, датируемая 1917 годом, стоит приблизительно три миллиона евро. Стоимость цветной акватинты – гравюры на металле – Odalisque Sur La Terrasse ("Одалиска на террасе") авторства Матисса оценивается в 20 тысяч евро.

Картины пропали из музея 23 марта. Детали происшествия и обстоятельства, при которых удалось найти их, не называются.

В июне французская полиция в ходе операции по борьбе с торговлей наркотиками в парижском пригороде Валь-де-Марне обнаружила украденную картину Пабло Пикассо.