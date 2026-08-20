Москва20 авг Вести.Самые успешные музейные кражи обычно проходят тихо, когда похитители забирают не главные экспонаты коллекций, а предметы, которые годами хранятся в запасниках. Об этом KP.RU рассказала искусствовед Софья Багдасарова.

Самые эффективные ограбления – негромкие, когда крадут не хиты коллекции, а то, что пылится на складах сказала она

Багдасарова подчеркнула, что не оправдывает преступления: зарабатывать нужно законно. Но музейная практика показывает, что самые успешные хищения часто совершают инсайдеры – сотрудники, которые знают устройство музея и имеют доступ к ценностям.

Она напомнила о краже "Моны Лизы" из Лувра в 1911 году. Тогда работник музея вынес картину и почти два года хранил ее дома. Однако пропажу быстро заметили, потому что полотно исчезло прямо из экспозиции. Позже похититель попытался продать шедевр антиквару, и тот обратился в полицию.

По словам Багдасаровой, кражи из фондов обнаружить намного сложнее. В залах крупных музеев обычно выставлено около 10% коллекции, а остальное хранится в запасниках и на складах. Поэтому небольшие предметы могут исчезать незаметно, иногда на годы.

16 августа стало известно о краже четырех работ художника Антонелло да Мессина из Регионального музея (MuMe) в городе Мессина на северо-востоке Сицилии. Были украдены три деревянные панели и двусторонняя икона с Мадонной и Христом. По информации дирекции музея, злоумышленникам удалось отключить систему сигнализации и взломать двустороннюю панель, за которой хранилась одна из картин.

Позже историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров заявил, что нельзя отвергать версию, что к похищению экспонатов могут быть причастны сотрудники учреждения.