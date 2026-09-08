TF1: четыре картины были украдены во французском музее

Четыре картины были украдены из музея во Франции TF1: четыре картины были украдены во французском музее

Москва8 сен Вести.Во Франции, в коммуне Кань-сюр-Мер из музея импрессиониста Огюста Ренуара были украдены четыре картины. Об этом сообщает телеканал TF1, ссылаясь на источник.

Произведения искусства похитили неизвестные, проникшие в музей утром 8 сентября. На записях с камер наблюдения видно, как двое злоумышленников вырезали картины из рам.

Названия похищенных полотен не уточняются.

В последние годы французские музеи и ювелирные магазины неоднократно становились объектами крупных ограблений.

Так, ранее в июле во Франции ограбили ювелирный музей Lalique. Грабители украли ювелирные изделия на миллионы долларов из музея французского производителя роскоши Lalique в воскресенье, всего через несколько месяцев после дерзкого ограбления в Лувре в Париже.

В последние годы французские музеи и ювелирные магазины неоднократно становились объектами крупных ограблений.