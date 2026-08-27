Неизвестные похитили драгоценность стоимостью €500 тыс. из музея в Вене Heute: неизвестные ограбили Музей прикладного искусства Вены на €500 тыс.

Москва27 авг Вести.Двое злоумышленников совершили вооруженное ограбление Музея прикладного искусства Вены и похитили экспонат стоимостью 500 тысяч евро, сообщило издание Heute.

Инцидент произошел в 14.00 по местному времени. Преступники зашли в музей как обычные посетители, затем достали оружие и начали угрожать находившимся внутри людям.

После этого они разбили витрину и забрали находившееся там ценное ювелирное изделие. Стоимость похищенного экспоната оценивается примерно в 500 000 евро. Оба преступника скрылись с добычей говорится в публикации

Среди посетителей музея никто не пострадал. По факту инцидента полиция Вены начала масштабную операцию по поиску грабителей.

Ранее в Токио двое неизвестных ограбили магазин элитных часов на 1,25 миллиона долларов за десять секунд, а затем скрылись от персонала на электросамокате.