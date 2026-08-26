NHK: в Токио грабители за 10 секунд украли из магазина часы на $1,2 млн

В Токио грабители за 10 секунд украли элитные часы стоимостью $1,2 млн NHK: в Токио грабители за 10 секунд украли из магазина часы на $1,2 млн

Москва26 авг Вести.В токийском районе Накано из магазина, который торгует подержанными элитными часами, были украдены четыре пары элитных часов, стоимость которых оценивается в 200 млн иен (около $1,25 млн). Об этом сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что грабителей было двое, а само ограбление произошло днем и заняло всего десять секунд.

В тот момент в магазине находились пять сотрудников, никто из них не пострадал. Продавцы попытались догнать преступников, однако тем удалось скрыться, используя в том числе электросамокат. Полиция ищет грабителей.

Ранее стало известно, что в пригороде Парижа злоумышленники похитили 86 кондиционеров из грузовика, пока водители спали рядом с машиной. Ущерб турецкой логистической компании, которой принадлежал груз, составил около €18 тысяч.