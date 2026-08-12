TF1: в Каннах у саудовской принцессы похитили вещи на 500 тыс. евро

В Каннах у саудовской принцессы украли вещи на полмиллиона евро TF1: в Каннах у саудовской принцессы похитили вещи на 500 тыс. евро

Москва12 авг Вести.В Каннах неизвестные злоумышленники украли из дома саудовской принцессы сумки из натуральной кожи и драгоценности общей стоимостью 500 тысяч евро, сообщает французский телеканал TF1 со ссылкой на источник.

Преступление было совершено между 22.00 и 1.00 по местному времени (23.00 и 2.00 мск). Самой хозяйки похищенных драгоценностей в это время не было дома.

Личности злоумышленников еще не установлены. При расследовании будут проанализированы записи с камер видеонаблюдения.

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