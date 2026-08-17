В пригороде Парижа злоумышленники украли дефицитный товар Во Франции воры похитили 86 кондиционеров

Москва17 авг Вести.В пригороде Парижа злоумышленники похитили 86 кондиционеров из грузовика, пока водители спали рядом с машиной. Ущерб турецкой логистической компании, которой принадлежал груз, составил около €18 тысяч, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Кража произошла в департаменте Сена и Марна. В грузовике находилось более 440 кондиционеров. Воры частично разгрузили прицеп, однако водители не заметили происходящего и не услышали посторонних звуков.

После обнаружения пропажи водители обратились в полицию. Расследование осложняется отсутствием камер видеонаблюдения и свидетелей преступления.

Спрос на климатическую технику во Франции вырос на фоне аномальной жары, охватившей ряд европейских стран. В начале июля в некоторых магазинах Lidl, в том числе в парижском регионе, покупатели устраивали драки из-за кондиционеров и вентиляторов.

Наиболее сильная жара в последние месяцы затронула Францию, Испанию, Португалию, Италию и Грецию.