Один из крупнейших кладов эпохи бронзового века похищен из музея в Испании

В Испании похитили один из важнейших кладов бронзового века в Европе Один из крупнейших кладов эпохи бронзового века похищен из музея в Испании

Москва27 авг Вести.Неизвестные похитили клад Вильены, состоящий из 59 доисторических предметов из золота, серебра, железа и янтаря, из музея города Вильена в испанской провинции Аликанте. Об этом сообщила газета El Pais.

По информации журналистов, речь идет о тщательно скоординированной и спланированной операции, которая была совершена профессионалами.

Этой ночью всего за четыре минуты злоумышленники вывели из строя системы безопасности Музея Вильены и похитили его главный экспонат: комплекс предметов из золота, серебра, железа и янтаря эпохи бронзы, известный как клад Вильены говорится в публикации

Отмечается, что сначала злоумышленники предприняли попытку попасть в музей через главный вход, а затем проникли внутрь здания через боковые окна, оборудованные защитными системами.

Гражданская гвардия и местная полиция начали расследование по данному факту.

Клад Вильены считается одним из основных комплексов ювелирных изделий эпохи бронзового века на Пиренейском полуострове. Он включает 59 предметов, которые датируются примерно 1250 годом до нашей эры, общим весом около десяти килограммов золота. Клад нашли в 1963 году.