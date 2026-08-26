Москва26 авг Вести.2,6 тысячи серебряных монет, которые были обнаружены в подмосковной Коломне, оценивались в 13 рублей, что являлось целым состоянием по меркам XV века. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник Отдела нумизматики Государственного исторического музея Василий Зайцев.

Монета … чеканилась из высокопробного серебра и была достаточно дорогой. То есть, в совокупности в сосуде сумма монет – это целое состояние для того времени. Потому что курица стоила одну деньгу, одну-полторы деньги. Соответственно, утка две-две с половиной деньги. Рабочая крестьянская лошадь один рубль стоила, то есть 200 денег. А здесь 2 600, то есть это больше 13 рублей. Это целое состояние. Человек запрятал их вот на время, чтобы потом вернуть, пустить в дело, но не смог это сделать сказал эксперт

Также он добавил, что клад включает в себя большое количество монет разных типов, что позволит до мельчайших подробностей изучить состав местного денежного обращения.

Яркой особенностью этого клада является присутствие в нем большого количества местных монет, чеканенных в самой Коломне. Они как раз несут на себе изображение птиц … Клад покажет нам последние выпуски монет сына Дмитрия Донского и раннюю монетную чеканку его внука, в том числе чеканку, которая осуществлялась не только в Москве, но и в самой Коломне. То есть это огромное подспорье для изучения местной монетной чеканки отметил он

Клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет XV века обнаружили специалисты Института археологии (ИА) РАН при раскопках в историческом центре Коломны.