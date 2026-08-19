ФСБ показала лабораторию, где из вторсырья получали золото и серебро

ФСБ показала кадры подпольной лаборатории по добыче золота из вторсырья ФСБ показала лабораторию, где из вторсырья получали золото и серебро

Москва19 авг Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ обнародовал кадры из подпольной лаборатории в Екатеринбурге, где участники организованной группы незаконно извлекали драгоценные металлы из вторичного сырья.

По данным ведомства, четверо граждан России организовали лабораторию для кустарного химического аффинажа золота и серебра. Полученные драгоценные металлы они отправляли в Московский регион для последующего сбыта.

На опубликованных кадрах видны помещения лаборатории, оборудование, мешки с золотом и серебром, а также другое изъятое сырье и готовые аффинированные гранулы.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали участников схемы. Всего из незаконного оборота изъяли драгоценные металлы на сумму не менее 13,3 млн рублей и более 800 кг вторичного сырья, содержащего золото и серебро.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 191 УК России. Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту драгоценных металлов и драгоценных камней.