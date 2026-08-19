ФСБ пресекла незаконный оборот золота и серебра на 13,3 млн рублей

ФСБ пресекла незаконный оборот золота и серебра через Московский регион ФСБ пресекла незаконный оборот золота и серебра на 13,3 млн рублей

Москва19 авг Вести.ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом драгоценных металлов в Московской и Свердловской областях.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, четверо граждан России организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где кустарным химическим способом проводили очистку драгоценных металлов, полученных из вторичного сырья.

Злоумышленники также создали канал для пересылки полученных золота и серебра в Московский регион с целью их дальнейшего сбыта.

В Московской и Свердловской областях вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов говорится в сообщении

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъяли драгоценные металлы общей стоимостью не менее 13,3 млн рублей в виде аффинированных гранул, а также более 800 кг вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 191 УК РФ.