Москва1 октВести.Следователи УМВД по Сахалинской области расследуют уголовные дела о незаконном обороте ювелирных изделий, сообщает МВД РФ.
Фигурантами стали топ-менеджеры сети ломбардов в Южно-Сахалинске: генеральный директор, 50-летний мужчина, и его заместитель – 55-летняя женщина.
По версии следствия, они организовали скупку и реализацию украшений без обязательной маркировки, подтверждающих документов и без регистрации в государственной системе учета драгоценностей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в четырех ломбардах обнаружен нелегальный товар почти на 47 миллионов рублейговорится в публикации на сайте МВД.МЕДИА
Отмечается, что факты противоправной деятельности злоумышленников задокументировали сотрудники регионального управления ФСБ России.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников. С фигурантов взяли подписку о невыезде.