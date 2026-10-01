Москва1 октВести.Следователи УМВД по Сахалинской области расследуют уголовные дела о незаконном обороте ювелирных изделий, сообщает МВД РФ.

Фигурантами стали топ-менеджеры сети ломбардов в Южно-Сахалинске: генеральный директор, 50-летний мужчина, и его заместитель – 55-летняя женщина.

По версии следствия, они организовали скупку и реализацию украшений без обязательной маркировки, подтверждающих документов и без регистрации в государственной системе учета драгоценностей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в четырех ломбардах обнаружен нелегальный товар почти на 47 миллионов рублей

говорится в публикации на сайте МВД.МЕДИА

Отмечается, что факты противоправной деятельности злоумышленников задокументировали сотрудники регионального управления ФСБ России.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников. С фигурантов взяли подписку о невыезде.