На Сахалине полиция изъяла нелегальные ювелирные изделия на 47 млн рублей

Нелегальные ювелирные изделия на 47 млн рублей изъяты полицией на Сахалине На Сахалине полиция изъяла нелегальные ювелирные изделия на 47 млн рублей

Москва1 окт Вести.Следователи УМВД по Сахалинской области расследуют уголовные дела о незаконном обороте ювелирных изделий, сообщает МВД РФ.

Фигурантами стали топ-менеджеры сети ломбардов в Южно-Сахалинске: генеральный директор, 50-летний мужчина, и его заместитель – 55-летняя женщина.

По версии следствия, они организовали скупку и реализацию украшений без обязательной маркировки, подтверждающих документов и без регистрации в государственной системе учета драгоценностей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в четырех ломбардах обнаружен нелегальный товар почти на 47 миллионов рублей говорится в публикации на сайте МВД.МЕДИА

Отмечается, что факты противоправной деятельности злоумышленников задокументировали сотрудники регионального управления ФСБ России.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников. С фигурантов взяли подписку о невыезде.