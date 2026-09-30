Таможенники Домодедово изъяли у пассажирки украшения и сумки на 4,2 млн рублей

В Домодедово у пассажирки из ОАЭ изъяли люксовые товары на 4,2 млн рублей Таможенники Домодедово изъяли у пассажирки украшения и сумки на 4,2 млн рублей

Москва30 сен Вести.Сотрудники Домодедовской таможни нашли у россиянки, которая прилетела из Шарджи, незадекларированные вещи известных брендов на 4,2 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь таможни Елена Мартынова.

Незадекларированные товары известных брендов на 4,2 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники у 33-летней россиянки, прилетевшей из Шарджи (ОАЭ) отметила Елена Мартынова

Женщину остановили при проходе через "зеленый" коридор. В чемодане у нее лежали серьги, туфли, брелок, сумка Schiaparelli, пепельницы Saint Laurent, тапочки Gucci, аксессуары Louis Vuitton и Miu Miu. Куртку Hermes, сумку Saint Laurent и колье Van Cleef & Arpels пассажирка, сняв с себя, предъявила для осмотра, а еще одну сумку Chanel вытащила из брюк. Всего изъяли 32 предмета.

По словам россиянки, сумку она спрятала, опасаясь кражи, а о таможенных правилах не знала. Экспертиза подтвердила подлинность вещей: украшения сделаны из медного сплава с золотым напылением и золота 750 пробы со вставками из оникса.

Возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Женщине могут грозить штраф до двойной стоимости товаров и их конфискация.