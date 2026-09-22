Москва22 сенВести.В аэропорту Шереметьево таможенники нашли у пассажира из Гуанчжоу ювелирные изделия общей стоимостью 5 миллионов рублей. По словам мужчины, почти тысячу серебряных предметов он привез в Россию для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба ФТС РФ.
40-летнего гражданина с партией товара остановили в "зеленом" коридоре. Украшения обнаружили в его чемодане.
Экспертиза подтвердила – все изделия изготовлены из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов. Общая стоимость партии составила около 5 млн рублейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине грозит крупный штраф или реальное лишение свободы.