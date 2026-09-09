В Пулково задержали пассажира с брендовой одеждой на 3 млн рублей

Россиянина задержали с люксовой одеждой на 3 млн рублей в Пулково В Пулково задержали пассажира с брендовой одеждой на 3 млн рублей

Москва9 сен Вести.Сотрудники таможни в петербургском аэропорту Пулково остановили россиянина, у которого в багаже нашли незадекларированную одежду люксовых марок общей стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в Федерльной таможенной службе.

Отмечается, что пассажира, прибывшего из Рима транзитом через Стамбул, остановили на зеленом коридоре.

В трех его чемоданах инспекторы выявили мужскую обувь, одежду, барсетки, ремни торговых марок Burberry, Dior, YSL, Zegna, Stone Island. Всего было обнаружено 42 изделия. Гражданин пояснил, что во время заграничной поездки приобретал вещи для себя, потратив около 1,5 млн рублей, и об обязательном декларировании товаров не знал сказано в сообщении

Вещи забрали на экспертизу, которая установила, что все изделия новые, а их стоимость составляет порядка 3 миллионов рублей.

На нарушителя составили административный протокол о недекларировании товаров. Мужчина оплатил 356 тысяч рублей штрафа, сейчас он принимает решение о дальнейшем оформлении товара.