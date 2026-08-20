Контрабандные брендовые вещи на 9,3 млн нашли у пассажирки в Домодедово

У россиянки в аэропорту Домодедово нашли контрабандные вещи на 9,3 млн Контрабандные брендовые вещи на 9,3 млн нашли у пассажирки в Домодедово

Москва20 авг Вести.Незаконный ввоз товаров известных брендов пресечен в аэропорту Домодедово, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Во время выборочной проверки прилетевших из ОАЭ пассажиров таможенники остановили 22-летнюю россиянку. У пассажирки, которая следовала через зеленый коридор, обнаружились вещи стоимостью более 9,3 млн рублей.

В ее багаже находилось 38 изделий: кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe говорится в публикации пресс-службы ведомства в MAX

Девушка пояснила, что везла все это для брата подруги, знала о таможенных правилах, но не стала декларировать товар.

В итоге пассажирка уплатила штраф в размере 2,3 млн рублей и оформила обратный вывоз вещей за пределы таможенной территории ЕАЭС.

По факту произошедшего возбудили административное дело о недекларировании товаров.