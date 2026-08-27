В Москве изъяли незадекларированные гаджеты на 123 млн рублей "Серую" технику на 123 млн рублей изъяли таможенники в Москве

Москва27 авг Вести.В Москве сотрудники таможни в рамках оперативных мероприятий по контролю за ввозом и оборотом товаров выявили крупную партию "серой" электроники в одном из столичных торговых комплексов. Было обнаружено более 3,3 тыс. незадекларированных гаджетов известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Общий вес изъятой продукции составил около 13,5 тонн, а стоимость – 123 млн рублей. Установлено, что товары были ввезены на таможенную территорию без надлежащего оформления говорится в сообщении

Незадекларированные товары изъяли. Для легализации конфиската владельцу необходимо задекларировать товар и уплатить 35 млн рублей таможенных платежей.