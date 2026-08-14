На "Горбушке" задержали двоих человек и вынесли коробки с деньгами

На московском рынке "Горбушка" во время обысков задержали двух человек На "Горбушке" задержали двоих человек и вынесли коробки с деньгами

Москва14 авг Вести.На территории известного московского рынка "Горбушка" с вечера, 13 августа, проводятся обыски, связанные с делом о нелегальных криптообменниках.

Как сообщает ИС "Вести", представители силовых структур вынесли из здания несколько коробок, в которых предположительно находятся наличные на сумму около 10 млн рублей. Кроме того, силовики задержали двух человек.

В офисных помещениях "Горбушки" продолжаются оперативные мероприятия, и пока сотрудники и покупатели туда попасть не могут.

Ранее сообщалось, что обыски проводятся в служебных помещениях и павильонах.

Официальных комментариев по поводу обысков пока не поступало.