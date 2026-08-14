Москва14 авгВести.На территории известного московского рынка "Горбушка" с вечера, 13 августа, проводятся обыски, связанные с делом о нелегальных криптообменниках.
Как сообщает ИС "Вести", представители силовых структур вынесли из здания несколько коробок, в которых предположительно находятся наличные на сумму около 10 млн рублей. Кроме того, силовики задержали двух человек.
В офисных помещениях "Горбушки" продолжаются оперативные мероприятия, и пока сотрудники и покупатели туда попасть не могут.
Ранее сообщалось, что обыски проводятся в служебных помещениях и павильонах.
Официальных комментариев по поводу обысков пока не поступало.