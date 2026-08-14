Москва14 авгВести.В распоряжении ИС "Вести" появилось видео задержаний, которые прошли на московском рынке "Горбушка". Силовики вывели двух молодых людей и посадили их в машину.
Ранее сообщалось, что на территории рынка с вечера четверга, 13 августа, проводятся обыски по делу о нелегальных криптообменниках.
Представители силовых структур вынесли из здания несколько коробок, в которых, предположительно, находятся наличные на сумму около 10 миллионов рублей. В ходе мероприятий также были изъяты финансовые документы и электронное оборудование.
Пока офисные помещения "Горбушки", в которых проходят оперативные мероприятия, недоступны для сотрудников и покупателей. Внутри продолжают работать силовики.
"Горбушка" – один из самых известных торговых центров в Москве, расположенный в районе Филевского парка. Появился на базе ДК имени Горбунова, где коллекционеры первоначально делились звукозаписями.