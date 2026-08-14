ИС "Вести" публикует кадры задержаний по делу о криптообменниках на "Горбушке"

На "Горбушке" прошли обыски и задержания: видео операции ИС "Вести" публикует кадры задержаний по делу о криптообменниках на "Горбушке"

Москва14 авг Вести.В распоряжении ИС "Вести" появилось видео задержаний, которые прошли на московском рынке "Горбушка". Силовики вывели двух молодых людей и посадили их в машину.

Ранее сообщалось, что на территории рынка с вечера четверга, 13 августа, проводятся обыски по делу о нелегальных криптообменниках.

Представители силовых структур вынесли из здания несколько коробок, в которых, предположительно, находятся наличные на сумму около 10 миллионов рублей. В ходе мероприятий также были изъяты финансовые документы и электронное оборудование.

Пока офисные помещения "Горбушки", в которых проходят оперативные мероприятия, недоступны для сотрудников и покупателей. Внутри продолжают работать силовики.

"Горбушка" – один из самых известных торговых центров в Москве, расположенный в районе Филевского парка. Появился на базе ДК имени Горбунова, где коллекционеры первоначально делились звукозаписями.