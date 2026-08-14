SHOT: обыски прошли на московском рынке "Горбушка" SHOT: силовики провели обыски на "Горбушке"

Москва14 авг Вести.Правоохранительные органы проводят обыски на территории известного московского рынка "Горбушка". Об этом сообщает SHOT.

Силовики, как отмечается, ведут работу в служебных помещениях и павильонах.

Предварительно, в рамках проводимых мероприятий изъяты крупные суммы наличных денег, а также финансовые документы и электронное оборудование говорится в публикации

Официального комментария о ситуации на текущий момент нет.

Ранее директор московского Рижского рынка Павел Быков опроверг слухи о его сносе. По его словам, сносят здание в 300 м от рынка, которое не имеет отношения к имущественному комплексу рынка.