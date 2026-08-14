Москва14 авгВести.Правоохранительные органы проводят обыски на территории известного московского рынка "Горбушка". Об этом сообщает SHOT.
Силовики, как отмечается, ведут работу в служебных помещениях и павильонах.
Предварительно, в рамках проводимых мероприятий изъяты крупные суммы наличных денег, а также финансовые документы и электронное оборудованиеговорится в публикации
Официального комментария о ситуации на текущий момент нет.
Ранее директор московского Рижского рынка Павел Быков опроверг слухи о его сносе. По его словам, сносят здание в 300 м от рынка, которое не имеет отношения к имущественному комплексу рынка.