Обыск в здании "МК": к кому пришли вооруженные люди Обыск в здании редакции "МК" проходит у АНО "Консорциум медтехники"

Москва19 мая Вести.Обыск в здании, где расположена редакция "Московского комсомольца", проходит до сих пор. Как сообщает корреспондент ИС "Вести", предположительно, вооруженные люди в масках нанесли визит в АНО "Консорциум медтехники".

Офис компании расположен на третьем этаже. Какое именно ведомство проводит обыск и по какой причине, пока не известно.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляже без опознавательных знаков и с кувалдами ворвались во вторник около часа дня в здание редакции газеты "Московский комсомолец".

Как пояснили сотрудники "МК", эти люди вели себя агрессивно, угрожали сломать турникеты и двери, проследовали к лифту и поднялись на третий этаж. Там, по словам сотрудников газеты, располагается фирма, которая изготавливает медицинскую технику.