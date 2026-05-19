Москва19 мая Вести.Редакция "Московского комсомольца" работает спокойно и в прежнем режиме после того, как в здание ворвались неизвестные люди в камуфляже и с оружием. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель генерального директора издательского дома Олег Воробьев.

По его словам, произошедшие 19 мая события не имеют никакого отношения непосредственно к редакции "Московского комсомольца".

В 12.44 в редакцию ворвались неизвестные: кто-то в форме, кто-то без формы, чуть ли там не в шортах, не представились, достаточно грубо вели себя с нашей охраной. Но главное, что я хочу сказать, что люди поднялись на третий этаж, на котором сидят арендаторы, то есть никакого отношения к деятельности СМИ "Московский комсомолец" все, что произошло сегодня, не имеет. Редакция работает в спокойном режиме, собственно, так, как и обычно сообщил Воробьев

Также он объяснил, почему охрана издательского дома беспрепятственно пропустила неизвестных людей внутрь.

Мне кажется, достаточно было, когда люди заходят с кувалдами, не представляясь, проскакивают и так далее. Это грубое нарушение закона – не представились, не показали нам никаких документов … Да, конечно, мы вызвали сразу сотрудников полиции, они приезжали, занимались тоже своей работой добавил Воробьев

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляже без опознавательных знаков и с кувалдами ворвались в здание редакции газеты "Московский комсомолец". Корреспондент ИС "Вести" предположил, что вооруженные люди могли нанести визит в АНО "Консорциум "Медицинская техника".