В "МК" после инцидента с неизвестными в масках прибыли силовики

Москва19 мая Вести.В издательский дом "Московский комсомолец" прибыли сотрудники силовых структур после того, как в здание ворвались неизвестные вооруженные люди в масках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора "МК" Павла Гусева.

Он также отметил, что в настоящее время обстоятельства произошедшей ситуации остаются неизвестны.

Сейчас приехали силовые структуры, будем разбираться. Мы понять не можем, что это такое. Нас никто не ставит в известность заявил главред "МК"

Накануне сообщалось об обысках в здании "Московского комсомольца". Уточняется, что вооруженные люди в масках нанесли визит в АНО "Консорциум медтехники".