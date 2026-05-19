Москва19 маяВести.В издательский дом "Московский комсомолец" прибыли сотрудники силовых структур после того, как в здание ворвались неизвестные вооруженные люди в масках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора "МК" Павла Гусева.
Он также отметил, что в настоящее время обстоятельства произошедшей ситуации остаются неизвестны.
Сейчас приехали силовые структуры, будем разбираться. Мы понять не можем, что это такое. Нас никто не ставит в известностьзаявил главред "МК"
Накануне сообщалось об обысках в здании "Московского комсомольца". Уточняется, что вооруженные люди в масках нанесли визит в АНО "Консорциум медтехники".