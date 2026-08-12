В Москве не будут сносить Рижский рынок – директор Павел Быков

Директор Рижского рынка опроверг слухи о сносе В Москве не будут сносить Рижский рынок – директор Павел Быков

Москва12 авг Вести.Информация о сносе цветочного Рижского рынка, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора рынка Павла Быкова.

Я нахожусь на Рижском рынке, рынок работает. <…> Уже неделю сносят здание в 300 м от рынка, которое не имеет отношения к имущественному комплексу Рижского рынка приводятся в сообщении слова Быкова

Павел Быков заявил, что если бы существовала информация о сносе, то он бы о ней знал.

Это же не просто так - взял и снес. Это надо проект сделать, согласовать его, пройти все экспертизы. Это не один день делается говорится в сообщении

Ранее стало известно, что транспортный узел "Рижская" объединит МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии и станцию БКЛ.