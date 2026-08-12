Москва12 авгВести.Информация о сносе цветочного Рижского рынка, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора рынка Павла Быкова.
Я нахожусь на Рижском рынке, рынок работает. <…> Уже неделю сносят здание в 300 м от рынка, которое не имеет отношения к имущественному комплексу Рижского рынкаприводятся в сообщении слова Быкова
Павел Быков заявил, что если бы существовала информация о сносе, то он бы о ней знал.
Это же не просто так - взял и снес. Это надо проект сделать, согласовать его, пройти все экспертизы. Это не один день делаетсяговорится в сообщении
Ранее стало известно, что транспортный узел "Рижская" объединит МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии и станцию БКЛ.