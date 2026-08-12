РЖД в четвертый раз выставили Рижский вокзал на торги

Рижский вокзал снова выставлен на торги РЖД в четвертый раз выставили Рижский вокзал на торги

Москва12 авг Вести.РЖД в очередной раз выставили на торги московский Рижский вокзал. Стартовая цена электронного аукциона на повышение – 4 миллиарда рублей.

Прием заявок на участие начнется в 18:00 мск 12 августа. Об этом сказано на сайте электронной площадки торгов. Завершится прием заявок 29 сентября в 12:00 мск. Аукцион должен пройти 8 октября.

Ранее торги по Рижскому вокзалу не состоялись трижды из-за отсутствия заявок. Они назначались на 29 апреля, 10 июня и 7 августа. Отсутствие заявок объясняется узким кругом покупателей.

Кабмин РФ в феврале 2026 года согласился с предложением о продаже здания Рижского вокзала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.