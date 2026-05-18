Москва18 маяВести.Аукцион по продаже принадлежащего РЖД небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити" не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных портала "РТС-Тендер".
В лот входило здание высотой 63 этажа и площадью 242,5 тысяч кв. м. Начальная цена составила 280,8 миллиарда рублей, шаг аукциона - 8,4 млрд рублей.
К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания заявок на участие в торговой процедуре… по лоту… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состояласьговорится в протоколе аукциона
Небоскреб Moscow Towers выставили на продажу 6 апреля. До этого владелец пытался найти зданию покупателя в марте.